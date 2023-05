Villa Mazzotti si tinge di viola con «Facciamo Rete di Daphne», l'evento organizzato dal centro antiviolenza Rete di Daphne che andrà in scena per tutta la giornata di oggi, domenica 21 maggio, nel cuore di Chiari. Relatrici per l'occasione, sarannoi Irene Facheris, Sofia Righetti, Mara Mibelli e Chiara Meloni di «Belle di Faccia» che presenteranno i loro libri «Parità in pillole» e «Belle di faccia - tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico», con possibilità di firmacopie. Nel pomeriggio, invece, si confronteranno riguardo a temi legati al linguaggio, body positivity, fat acceptance e fat liberation.

Villa Mazzotti si tinge di viola con "Facciamo Rete di Daphne"

Attiva nell'Ovest bresciano con quattro sportelli (Iseo, Palazzolo, Chiari e Orzinuovi), l'associazione Rete di Daphne oggi, domenica 21 maggio, torna protagonista a Villa Mazzotti con un evento che tramite market laboratori per bambini, musica e ospiti d'eccezione promuove non solo la lotta contro la violenza di genere ma anche un messaggio universare di sorellanza, uguagliaza e positività. Oltre agli interventi delle ospiti, durante tutta la durata presso gli stand Rete di Daphne ci sarà la possibilità di conoscere l'associazione e le attività del centro antiviolenza, il tutto accompagnato da bevande e aperitivi serviti presso il bar, il cui ricavato verrà devoluto a sostegno delle attività del centro antiviolenza.

Si comincia alle 10 con la presentazione del libro «Belle di Faccia. Tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico» di Chiara Meloni e Mara Mibelli. Seguirà, alle 11.30, quella di «Parità in pillole. Impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni quotidiane» di Irene Facheris. Allo stand di Rete, appuntamento con l’«Aperitivo in Viola». Nel pomeriggio, dopo pranzo (con i food truck o con pic-nic al sacco per chi volesse restare e godersi la Villa), alle 16 ci sarà il «talk» che vedrà il confronto tra le ospiti sull’importanza del linguaggio in tutte le sue sfaccettature. A seguire Sofia Righetti terrà una conferenza dal titolo: «Tarocchi e sorellanza». Dalle 17.30, invece, aperitivo con djset di KikkaDJ fino alle 22. L’ingresso è gratuito.