Videosorveglianza potenziata vicino alla chiesa e alle sedi dei partiti, questa la misura varata dal comune di Gussago e ritenuta necessaria dopo i ripetuti atti vandalici subiti.

Videosorveglianza potenziata

Il tutto per scongiurare il rischio di atti vandalici: una telecamera è stata infatti collocata in prossimità del campanile della parrocchiale e un'altra nella piazzetta di via Chiesa a Gussago. Un'azione necessaria da parte dell'Amministrazione comunale a seguito dei ripetuti fenomeni vandalici perpretati ai danni delle sedi del Pd di Gussago e della lega di piazza San Lorenzo. A questi si sono aggiunti inoltre gli slogan blasfemi con i quali sono state imbrattate le pareti esterne della chiesa di Santa Maria Assunta. Si tratta di iniziative che sono state accolte con favore da parte delle due sedi del Partito Democratico così come dal parroco don Renato Musatti.

Prevenzione tramite la formazione

Come fare per contrastare questo tipo di fenomeni? Tra le azioni più importanti in vista anche di un futuro libero da situazioni di questo genere, c'è sicuramente l'educazione verso le nuove generazioni. Ecco perché il comune si sta impegnando a creare una rete di interscambio tra le varie realtà che coinvolgono i ragazzi per dar vita ad iniziative di carattere educativo.

In evidenza un'immagine d'archivio