Via Palazzolo riapre con il doppio senso di marcia

Via Palazzolo riapre a doppio senso di marcia dall'ingresso all'incrocio con la variante Sp17 fino alla rotatoria con via Gnutti a Chiari.

A comunicare la novità è stato il vicesindaco, Roberto Campodonico. Sono, infatti, in distribuzione le comunicazioni della Polizia Locale come avviso ai residenti. L'apertura è prevista a giorni.

Il ripristino del transito completo a doppio senso di marcia in questo tratto di Via Palazzolo, a mesi dalla chiusura di questo segmento viario, è stato deliberato dalla Giunta Zotti in seguito all’allargamento della porzione centrale di questa sede stradale con copertura del canale che fiancheggia la via e dopo l’installazione di due dossi dissuasori di velocità lungo il percorso.

"L’apertura a doppio senso di marcia è attuata in forma sperimentale per valutare eventuali ed ulteriori ampliamenti in modo da ottimizzare in sicurezza la fruibilità di via Palazzolo in tutta la sua estensione - ha spiegato l'Amministrazione - Da monitorare anche la percorribilità di via Villasche che, a seguito della chiusura a senso unico di via Palazzolo, ha visto un sensibile aumento nei mesi precedenti dei volumi di traffico. Al termine della nuova sperimentazione viabilistica, l’Amministrazione valuterà i provvedimenti da adottare per garantire il massimo della sicurezza a tutti gli utenti della strada con le soluzioni viabilistiche più idonee e commisurate alla percorribilità di questa zona periferica di Chiari. È precisa volontà dell’Amministrazione Zotti procedere con l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico per renderlo più consono alle mutate ed attuali esigenze viabilistiche e di sicurezza per gli utenti della strada nella nostra città".