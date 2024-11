Alla guida senza patente non si ferma all'alt, scatta l'inseguimento a Ospitaletto

21enne senza patente alla guida di un'auto di grossa cilindrata nel centro di Ospitaletto, con se anche della droga.

Alla guida senza patente e con droga: nei guai un 21enne

Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 novembre 2024 i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, nel centro di Ospitaletto, hanno dato vita all’ inseguimento di un’autovettura di grossa cilindrata. In particolare, alla vista dei militari, il soggetto alla guida del mezzo in questione si è dato alla fuga mettendo in atto una serie di spericolate manovre lungo le vie cittadine nel tentativo di sottrarsi al controllo. Per il 21enne, senza patente, le cose si sono complicate: si è infatti ben presto reso conto dell'impossibilità di lasciarsi definitivamente alle spalle gli agenti e così ha deciso di abbandonare il mezzo tentando di proseguire la fuga a piedi, ma senza successo. Il 21enne è stato quindi immediatamente fermato e perquisito: con lui anche 500 grammi di marijuana. Sono quindi scattate le manette per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Per il 21enne l'arresto è stato convalidato questa mattina dall'Autorità Giudiziaria che, nel frattempo, ha disposto in attesa del processo, l'obbligo di permanenza notturna nella propria abitazione e di presentazione due volte a settimana presso la locale caserma carabinieri

Analogo caso a Capriolo

Situazione per certi versi simile si è verificata venerdì 1 novembre 2024 a Capriolo: anche in quel caso i militari della Sezione Radiomobile di Chiari hanno tratto in arresto un 60enne già noto. Quest'ultimo, alla vista della pattuglia, ha velocemente invertito la direzione di marcia della propria autovettura cercando di evitare un posto di controllo dei carabinieri nel comune di Capriolo. Anche in questo caso il conducente del mezzo, sprovvisto di patente, è stato fermato e trovato in possesso di 35 dosi di cocaina confezionate e pronte allo smercio. Il 60enne è stato condotto in carcere in attesa di giudizio.