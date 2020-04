Via Crucis in solitaria e poi distribuzione delle mascherine a Pontoglio. Una cerimonia particolare, documenta anche dalla France Presse.

Via Crucis in solitaria

Una situazione quasi surreale. Ieri pomeriggio il parroco don Giovanni Cominardi e il sindaco Alessandro Seghezzi, accompagnati solo dai diaconi e dalla Protezione civile, hanno seguito il percorso della via Crucis in vista della Pasqua. Un modo per dimostrare vicinanza e solidarietà ai cittadini in un momento difficile, una possibilità di farli ritrovare nella fede.

Inoltre, è stata anche posizionata una corona di fiori al cimitero in segno di vicinanza alle famiglie dei defunti e per le persone che sono venute a mancare.

La distribuzione delle mascherine

Nel pomeriggio tantissimi volontari hanno anche iniziato a distribuire le mascherine alle famiglie. Un gesto di generosità e di vicinanza volto a non far sentire solo nessuno.

Il tutto è stato anche documentato dalla France Presse (che ringraziamo per le fotografie) e la situazione di Pontoglio, con il parroco che prega con i fedeli dall’alto della gru, sta facendo il giro del mondo.

