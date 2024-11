Verolanuova premia la "Si può fare band".

Si è tenuta ieri sera (giovedi 31 ottobre 2024) alla sala consiliare di Verolanuova la cerimonia della consegna delle medaglie agli artisti della Si può fare Band APS. Un gesto di stima che con orgoglio, l'Amministrazione ha voluto conferire alla realtà verolese in occasione della loro partecipazione lo scorso 14 ottobre al G7 dedicato all'inclusione e alla disabilità. Da protagonisti del loro tempo hanno affrontato paure, incertezze e si sono esibiti ad Assisi interpretando i 12 inni degli stati membri e degli stati invitati di fronte a 3.500 persone. Un talento il loro che non è passato inosservato.

La vostra realtà è molto bella - ha sottolineato il sindaco Stefano Dotti - Davide ha saputo creare un gruppo di ragazzi entusiasti, partecipi ma soprattutto felici di stare insieme per la musica e per tutte le esperienze che nascono e soprattutto per l’amicizia che vi lega. Un rapporto come nel vostro caso di fiducia e amicizia è fondamentale perché quando ci sono dei problemi si affrontano e si risolvono solo se ti fidi dell’altra persona, solo se rimane compatti, condividendo gli stessi obbiettivi si va nella stessa direzione altrimenti ci si perde per strada. Questa è la vostra forza.