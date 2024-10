Investito in bicicletta a Verolanuova: l'anziano non ce l'ha fatta.

Non ce l'ha fatta l'anziano investito in bicicletta a Verolanuova

Ha avuto un tragico epilogo l'incidente verificatosi poco dopo le 11.30 di questa mattina (giovedì 31 ottobre 2024) a Verolanuova. La vittima è Domenico Brunelli, 83 anni, originario di Verolanuova e un passato da agricoltore. L'anziano stava percorrendo a bordo di una bicicletta eletterica la strada che dal centro porta verso la rotonda della Breda Libera, si trovava tra la pista ciclabile e la carreggiata: nello svoltare è stato investito dall'auto, ha urtato violentemente la testa contro il parabrezza dell'auto che poi lo ha investito.

Condizioni apparse gravi fin da subito

Le sue condizioni sono apparse fin da subito particolarmente serie: l'anziano aveva infatti riportato traumi multipli, al momento dell'arrivo dei soccorsi è stato trovato in arresto cardiocircolatorio: ad intervenire prontamente sul posto un'automedica, due ambulanze e, ad alzarsi in volo da Milano anche l'elisoccorso. L'uomo è stato quindi ospedalizzato a Manerbio con manovre di rianimazione in corso dove è deceduto poco dopo. Ad intervenire sul posto anche la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.