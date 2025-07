tragedia

I due viaggiavano a bordo di un ultraleggero decollato da Piacenza, che per cause ancora in fase di accertamento si è abbattuto sulla strada, prendendo fuoco

Velivolo precipitato sulla Corda Molle: chi sono le vittime.

Corda Molle, velivolo precipitato: le vittime

Si tratta di Sergio Ravaglia e Anna Maria De Stefano. Queste le vittime del tragico schianto avvenuto sulla provinciale Corda Molle, ieri mattina (martedì 22 luglio 2025). Sergio Ravaglia, avvocato di 75 anni, e la sua compagna Anna Maria De Stefano, 60 anni. I due viaggiavano a bordo di un ultraleggero decollato da Piacenza, che per cause ancora in fase di accertamento si è abbattuto sulla strada, prendendo fuoco.

Un avvocato di grande esperienza e umanità

Sergio Ravaglia era una figura molto stimata nel panorama legale di Milano. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università Statale, aveva costruito una carriera solida come avvocato civilista, con una particolare competenza nel diritto di famiglia e nella gestione dei patrimoni. Negli ultimi anni aveva scelto di ridurre l’attività professionale per dedicarsi di più alle sue passioni: la lettura, i viaggi e soprattutto il volo, hobby che coltivava con entusiasmo. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo elegante nei modi, riflessivo e sempre disponibile ad ascoltare, capace di affrontare la vita e il lavoro con pacatezza e sensibilità.

Anna Maria De Stefano, la compagna discreta

Accanto a lui c’era Anna Maria De Stefano, sua compagna di vita. Della donna si conosce poco, se non che era riservata e preferiva restare lontana dalla ribalta. Il loro rapporto era fatto di grande complicità e condivisione: insieme amavano viaggiare e spesso, soprattutto d’estate, volavano con l’ultraleggero che li univa nella passione per il cielo.