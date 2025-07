tragico epilogo

L'allarme è scattato poco prima delle 12.20

Velivolo precipita sulla Corda Molle: due i morti

Tragedia sulla Corda Molle

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 12.20 in codice rosso sulla A21 Corda Molle (strada molto trafficata che collega Gussago a Montichiari passando a ovest e a sud di Brescia) nel tratto tra Flero e Azzano Mella.

Allertata la macchina dei soccorsi

Dalle prime informazioni un ultraleggero a bordo del quale stavano viaggiando due persone, è caduto sulla Sp19, sulla carreggiata in direzione Milano. Sul posto un'automedica, un'ambulanza e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. La strada è chiusa al traffico, per l'intervento in forze dai soccorsi, ma da un primo bilancio ci sono due vittime.Presenti anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale.