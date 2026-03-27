È accaduto questa mattina, venerdì 27 marzo 2026, poco dopo le 10

Veicolo in fiamme ad Azzano Mella due persone in ospedale

Un mezzo pesante per ragioni ancora da accertare ha preso fuoco in via Quinzano questa mattina, poco dopo le 10.

Oltre all’autista a bordo anche un suo collega, i quali hanno ricevuto l’assistenza sanitaria sul posto: hanno entrambi riportato scottature, sono stati quindi trasferiti in ospedale per ulteriori cure e accertamenti. A seguito di inalazione di fumo e di alcune ustioni riportate tentando di isolare il carico a bordo interessato dalle fiamme per scongiurare il peggio.

A occuparsi di loro il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere partito da Flero e quello con a bordo il medico partito dagli Spedali Civili di Brescia. La chiamata alla centrale operativa partita in codice rosso ha previsto l’attivazione di due ambulanze (una da Dello, l’altra da Travagliato), dei mezzi del soccorso tecnico dei vigili del fuoco e dei Carabinieri della compagnia di Verolanuova partiti dalla stazione di Bagnolo Mella.

Le parole del sindaco

Grande lo spavento iniziale, ma la situazione è rientrata in breve tempo. A confermarlo anche il sindaco Matteo Ferrari il quale, appresa la notizia, si è sincerato dello stato di salute dei due uomini coinvolti.

«Fortunatamente si è scongiurato il peggio, auguro una pronta guarigione alle due persone coinvolte e ringrazio la macchina dei soccorsi per il tempestivo intervento e la gestione dello stesso».

I due lavoratori hanno così raggiunto il pronto soccorso del nosocomio cittadino Poliambulanza, in codice giallo, dove proseguiranno gli accertamenti sanitari necessari.