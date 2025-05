Vandalizzato di nuovo il monumento ai martiri delle foibe

E’ stato vandalizzato di nuovo. A meno di due anni dal precedente deplorevole episodio, avvenuto nell'ottobre 2023, il monumento dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata, collocato nel parco di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Rovato, è stato nuovamente sfregiato da ignoti.

"Con profondo sdegno e amarezza mi trovo costretta a denunciare un nuovo, ignobile atto vandalico ai danni del cippo marmoreo dedicato ai martiri delle foibe e all’esodo Giuliano-Dalmata, posto nel cuore della nostra città di Rovato. Per la seconda volta, ignoti hanno colpito con disprezzo non solo un simbolo della memoria storica, ma anche il dolore e la dignità di un intero popolo. Questo gesto, tanto vile quanto codardo, offende la verità storica, calpesta la memoria delle vittime innocenti e dimostra una preoccupante deriva di odio ideologico che non può essere tollerata. Chi deturpa un monumento alla memoria non compie un semplice atto di inciviltà, ma si rende complice di un attacco alla nostra identità nazionale e alla memoria collettiva che ci unisce come comunità. È evidente che non si tratta di una bravata, ma di un atto deliberato, carico di disprezzo verso una pagina dolorosa della nostra storia. Spero che presto venga fatta piena luce su quanto accaduto, e che i responsabili siano identificati e perseguiti come meritano. Al tempo stesso, rinnovo l’impegno a difendere con forza la memoria delle foibe, perché ciò che è stato non venga mai dimenticato, né riscritto da chi vorrebbe cancellare la verità. Non ci piegheremo di fronte a questi atti di odio. La memoria dei martiri delle foibe non sarà mai cancellata, neanche da chi tenta di infangarla con il buio dell’ignoranza e dell’intolleranza"