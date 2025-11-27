Vandalizzate quattro lapidi al cimitero di Comezzano Cizzago

Le ha prese a martellate, solo lui sa per quale assurda mmotivazione. Un vandalo, la scorsa notte, ha pesantemente danneggiato quattro lapidi al cimitero di Comezzano Cizzago. Sono in corso indagini per risalire al responsabile.

Ad accorgersi dei fatti, oggi, giovedì 27 novembre 2025, sono stati i parenti dei defunti in visita al cimitero, che hanno fatto allertare i carabinieri. Sul posto gli uomini dell’Arma della stazione di Trenzano, che hanno effettuato un sopralluogo e cominciato le indagini. Presumibilmente, il vandalo ha agito con un martello. Maggiore luce sull’accaduto potrebbe essere gettata dall’analisi del contenuto delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza installato in zona, che è in corso di acquisizione.

L’ipotesi è che si sia trattato di un “semplice”, per quanto deplorevole, atto vandalico senza altri fini se non il danneggiamento fine a sé stesso. Non emerge infatti alcun collegamento tra le persone sepolte nelle tombe prese di mira: sarebbero semplicemente state scelte in modo casuale.