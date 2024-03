Stava percorrendo con l'auto la rotatoria all'intersezione tra corso Bonomelli, via Spalenza e via Solferino quando all'improvviso, anziché completare la curva, ha tirato dritto, finendo contro la vetrina del Caf. Questa da una prima ricostruzione la dinamica dell'incidente avvenuto all'ora di pranzo di mercoledì 6 marzo a Rovato.

Va dritta alla rotonda e finisce nella vetrina

Alla guida dell'auto, una Volkswagen, una 20enne di nazionalità kosovara residente a Rovato. Per cause in corso di accertamento la giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro la vetrina del Caf di corso Bonomelli. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 13.10, in codice giallo. Sul veicolo viaggiava anche il compagno della ragazza, rimasto illeso. La donna è stata sempre cosciente durante le operazioni di soccorso; avrebbe riportato delle lesioni agli arti inferiori ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche i pompieri

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Chiari, oltre all'ambulanza dei Volontari di Bornato e ai carabinieri della Compagnia di Chiari, per i rilievi di rito. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, sempre intenso in corso Bonomelli. Sul posto è sopraggiunto anche l'assessore Pieritalo Bosio per sincerarsi delle condizioni degli automobilisti coinvolti.