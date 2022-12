Va a fuoco la termocoperta, preoccupazione per una mamma e il suo bambino

L'allarme è scattato nelle prime ore di questa mattina (venerdì 30 dicembre 2022) a Chiari.

Va a fuoco la termocoperta, paura per mamma e bambino

Una mamma che si trovava in casa con il suo bambino ha comunicato ai Vigili del Fuoco che aveva preso fuoco la termocoperta. É stata fatta allontanare dalla camera, alla donna è stato poi consigliato di chiudere la porta in modo da limitare le fiamme alla sola camera da letto. Una volta giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la stanza e spento l'incendio. I danni si sono infatti registrati alla sola camera da letto inagibile. Rimasto invece agibile il resto dell'abitazione.

Restano da capire le cause che hanno portato al divampare delle fiamme

Attimi di grande apprensione ma, fortunatamente, i due coinvolti (la mamma e il bambino) non hanno riportato conseguenze. Ora resta da capire come abbia fatto la termocoperta a prendere fuoco . Un incidente che avrebbe potuto, purtroppo, trasformarsi in tragedia.