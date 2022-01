Incendio al centro commerciale, al suo interno anche un hub vaccinale

In fiamme

La somministrazione dei vaccini è stata regolarmente ripresa a partire dalle 13.

Attimi di apprensione quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi (domenica 2 gennaio) a Ospitaletto.

Incendio

La motivazione è legata allo scoppio di un incendio divampato alle 11.15 al centro commerciale Italmark. Al suo interno vari negozi tra cui anche un'attività commerciale che vende prodotti cinesi e pare che proprio da qui siano divampate le fiamme.

Tempestivo l'arrivo dei soccorsi

Ad accorrere sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri i quali hanno fatto immediatamente evacuare il centro commerciale così come anche l'hub vaccinale che in queste settimane è stato allestito al suo interno. Quest'ultimo, fortunatamente, non è stato raggiunto dalle fiamme anche se, per ragioni di sicurezza, l'attività vaccinale è stata temporaneamente sospesa ed è ripresa alle 13. Altra buona notizia il fatto che non si sono registrati casi di intossicazione e neppure di feriti.