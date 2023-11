Addio all'ex sindaco Guido Madona. Ha guidato la comunità di Urago d' Oglio e si è sempre speso per il paese.

Urago in lutto per l'ex sindaco Guido Madona

Un uomo che si è speso per il suo paese, una memoria storica. Sempre interessato, attento e presente alle manifestazioni cittadine. Un sindaco che si è speso per la sua comunità (dal 2004 al 2009) e che ha saputo rivestire anche il ruolo di consigliere d'opposizione una volta giunta la conclusione del suo mandato. Urago d'Oglio è un po' più povera con la morte di Guido Madona. L'ex primo cittadino aveva 77 anni.

I primi a ricordarlo con affetto gli Alpini che con lui hanno condiviso molti momenti, ma non appena si è sparsa la notizia della sua morte, in molti concittadini hanno espresso cordoglio.

Le esequie

I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Urago. La veglia, invece, è in programma per domani sera alle 19 alla Casa del Commiato di Michele Mombelli in via Rudiano, a Chiari. La famiglia ha chiesto di non inviare i fiori, ma di devolvere all'Airc le offerte.