Uomo investito a Concesio, la vittima è Remo Bontacchio

Lutto

Una scena straziante sotto gli occhi dei presenti, sentito il cordoglio da parte della comunità.

Una terribile tragedia quella che si è consumata ieri (lunedì 17 gennaio) a Concesio.

Una tragico sinistro

Un uomo è stato investito da un camion, per lui non c'è stato nulla da fare.

Chi è la vittima

Si tratta di Remo Bontacchio, 72 anni, da tutti conosciuto come Marino. Si era trasferito a Concesio per stare vicino alla sorella Adele. Una persona cordiale e conosciuta da molti, amava passeggiare per le vie del paese e scambiare qualche chiacchiera con chi incontrava. Sembra che il pensionato stesse avvicinandosi al camion per scambiare due parole con l'autista. Quest'ultimo però non si è accorto della presenza dell'uomo e così l'ha trascinato inconsapevolmente per alcuni metri. Una volta accortosi che qualcosa non andava ha messo la retromarcia e lo ha travolto per una seconda volta. Per i testimoni che sono accorsi dalle attività li presenti la scena alla quale hanno assistito è stata da brividi. Subito dopo ad accorrere sul posto anche la sorella e la nipote di Marino.

L'ultimo saluto

L'uomo riposa nella Sala del Commiato Foresti in via Italia 53 a Villa Carcina con possibilità di visita dalle 9-12 e dalle 14 -18 rispettando il distanziamento sociale e non creando assembramenti. I funerali avranno luogo mercoledì 19 c.m. alle 14 nella Chiesa Parrocchiale S. Antonino alla Pieve di Concesio e poi verso il Cimitero alla Pieve di Concesio.