Drammatico incidente, 70enne investito muore sul colpo

Sinistro

A nulla sono valsi i soccorsi giunti tempestivamente sul posto.

Drammatico incidente questa mattina (lunedì 17 gennaio) pochi minuti prima delle 11 a Concesio.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso in piazza Primo Maggio. Un uomo, 72 anni, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale e dee carabinieri della Stazione locale, è stato investito da un camion.

Non c'è stato nulla da fare

L'uomo residente nel comune della bassa bresciana è morto sul colpo. A nulla sono infatti valsi i soccorsi: sul posto sono giunte un'ambulanza e l'automedica.