Un’occasione per chi è in cerca di lavoro

Il mondo del lavoro è sempre più complicato, sempre più competitivo, così a Borgo San Giacomo hanno avuto una buona idea.

Sportello lavoro

Uno «strumento» capace di individuare le necessità delle aziende e le esigenze dei privati: è nato in Municipio lo Sportello Lavoro. L’Amministrazione di Borgo San Giacomo, specialmente nella figura dell’assessore Giovanna Ghirardi, che da anni lavora nel mondo delle agenzie per il lavoro, ha avuto un’idea importante: aprire, proprio nel palazzo comunale, uno sportello per la ricerca del lavoro.

"L’idea è nata perché il mondo del lavoro è in continua evoluzione - ha spiegato l’assessore - è un mondo sempre più complesso in cui non è facile destreggiarsi, ecco perché c’è il bisogno di professionisti che ti possano affiancare. A Borgo non c’è alcuna agenzia per il lavoro, per questo abbiamo pensato di offrire noi questo servizio".

Tutti i mercoledì, dalle 17 alle 19, presso il municipio, è attivo un servizio gratuito, cosa non da poco, per i cittadini in cerca di lavoro, si offrono i servizi di consulenza e orientamento professionale, assistenza alla stesura del curriculum vitae o della lettera di presentazione, presentazione delle offerte di lavoro e stage, supporto nella gestione delle pratiche burocratiche.

Una sinergia importante

Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione di professionisti del settore, ovvero l’agenzia Openjobmetis con sede a Orzinuovi.

"La sinergia tra il settore pubblico e quello privato sta diventando sempre più cruciale per affrontare le sfide del mercato globale. In un contesto in continua evoluzione, in cui le esigenze del mercato del lavoro sono in rapida trasformazione, la domanda di personale qualificato cresce a ritmi esponenziali - ha spiegato Laura Raccagni, responsabile delle filiali Openjobmetis di Manerbio, Orzinuovi, Pontevico e Crema - come Agenzia per il Lavoro, il nostro compito è quello di agire come ponte tra istituzioni, imprese e candidati, sviluppando soluzioni formative che rispondano in modo preciso alle necessità del settore privato. Il nostro obiettivo è strutturare percorsi di formazione professionale personalizzati, per garantire che le competenze richieste dalle aziende siano efficacemente trasferite ai lavoratori e alle lavoratrici. In questo modo, contribuiamo a colmare il gap tra domanda e offerta, favorendo una crescita condivisa e sostenibile".

Poter avere questo servizio gratuito è già una cosa importante, averlo in centro al paese lo è ancora di più perché dà la possibilità a chi non ha l’auto di potervi comunque accedere, inoltre l’orario, cioè l’apertura fino alle 19, permette anche a chi è già occupato ma vuole "guardarsi intorno" di usufruire dello sportello. Già all’inizio dell’autunno era stato organizzato un corso per disegnatore meccanico, dal Comune unitamente ad un’agenzia per il lavoro, per dare una nuova opportunità a chi si trovasse senza lavoro: il riscontro è stato ottimo, tanto che in programma ce ne è un altro dedicato alla figura dell’assistente familiare, pensato per le donne, soprattutto mamme, che vogliono rientrare nel mondo del lavoro, infatti sarà organizzato all’oratorio, e negli orari in cui i bambini sono a scuola.

"Crediamo molto in questo tipo di servizio per i cittadini disoccupati, ma anche per chi è occupato e vuole trovare condizioni di lavoro migliori o diverse - ancora Ghirardi - avere a disposizione professionisti qualificati è importante, anzi fondamentale per destreggiarsi in un mondo dove le aziende voglio personale sempre più specializzato".

Il grande vantaggio dello sportello è proprio questo: conoscere i profili professionali che le aziende cercano, organizzare corsi per acquisire le competenze necessarie per i disoccupati.

Sono solo due settimane che lo Sportello lavoro è attivo e c’è già fermento, già diversi appuntamenti, già diverse persone che si sono avvicinate, di qualsiasi età, perché se è vero che i giovani devono trovare la loro strada nel mondo del lavoro, lo è altrettanto che anche adulti con già diversi anni di servizio sulle spalle si trovino nella condizione di doversi reinventare, ecco allora che è importante avere quanti più strumenti possibili per poterlo fare e qualcuno che ti accompagni in questo percorso.