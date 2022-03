Incendio

Il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco.

Un altro incendio a Erbusco. In queste settimane purtroppo diverse volte i Vigili del fuoco sono stati allertati in paese. Questa volta le fiamme sono divampate in un'auto in sosta in via Mattina, in territorio di Villa Pedergnano.

Un'auto in fiamme a Villa Pedergnano

L'incendio è scoppiato nella mattinata di martedì 14 marzo, in una macchina parcheggiata in via Mattina. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari e di Brescia. Il rogo è stato domato dai pompieri e fortunatamente non ha raggiunto l'edificio adiacente. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Cause al vaglio

Nessuna informazione, al momento, sulle cause dell'incendio. I rilievi dei Vigili del fuoco sono tuttora in corso e a questo scopo il veicolo è stato sequestrato.