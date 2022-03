Incendio nella notte a Villa: tetto divorato dalle fiamme

Erbusco

Per domarlo hanno lavorato per ore i Vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia.

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno a mezzanotte, tra domenica 6 e lunedì 7 marzo. Un incendio devastante è divampato in un'abitazione nella frazione erbuschese di Villa. Il tetto è stato completamente divorato dalle fiamme, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Incendio nella notte a Villa

Le cause del rogo sono al vaglio dei Vigili del fuoco (sul posto ben quattro mezzi provenienti da Chiari, Palazzolo sull'Oglio e Brescia) ma dai primissimi accertamenti l'incendio sarebbe partito dalla canna fumaria. La villetta, disposta su due livelli, con un appartamento al primo piano e una scuola di yoga a pianterreno, è stata purtroppo pesantemente danneggiata: il tetto è stato squarciato e distrutto dalle fiamme. La famiglia che vi risiede è stata temporaneamente evacuata e l'immobile è stato dichiarato inagibile. Gli abitanti erano in casa quando l'incendio è divampato, ma fortunatamente stanno bene. Per domare il rogo, avvenuto nei pressi della Sp XXII, ci sono volute ore di lavoro.

Pochi giorni fa un altro rogo in paese

Il devastante incendio si è verificato a due settimane di distanza dal rogo che era scoppiato in un garage di via Beatrice Portinari, tra Erbusco e Villa.