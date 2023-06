E' successo di nuovo. Un'altra auto ha preso fuoco improvvisamente mentre procedeva sulla strada. Dopo l'episodio di lunedì in via Valluna a Erbusco, è accaduto nel pomeriggio di giovedì a Capriolo.

Un'altra auto in fiamme in Franciacorta

L'incendio è divampato nei pressi dell'intersezione tra via Calepio e via IV Novembre. Il conducente dell'utilitaria stava procedendo sulla strada quando si è accorto che usciva del fumo dal motore. Appena il tempo di accostare sulla destra e di scendere dall'auto e il veicolo è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale di Capriolo, raggiunti dai Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio.

Nessun ferito

Anche in questo caso, fortunatamente, come avvenuto lunedì a Erbusco, non si sono registrati feriti. La rapidità di intervento, agevolata anche dall'aiuto prestato da alcuni mezzi di passaggio, ha permesso di domare il rogo in poco tempo, limitando le ricadute sul traffico, sempre intenso sulle strade capriolesi.