Una solidarietà a prova di zampa per Lilt Brescia.

Raccolta fondi: una solidarietà a prova di zampa

Durante il corso per patentino base per possessori di cani sono stati raccolti fondi per beneficenza e sono stati consegnati nei giorni scorsi alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, più precisamente alla sede di Brescia.

Una zampa che arriva dritta dritta al cuore. Nei giorni scorsi, in Comune a Flero, è stata consegnata l'offerta per mano della vicesindaco Elena Franceschini organizzatrice primo corso gratuito per conseguire il patentino base per i proprietari di cani. Al suo fianco il sindaco Pietro Alberti e il Cavalier Aldo Taietti docente del corso, già formatore del corso “cane buon cittadino” che riprenderà a fine estate, e guida della scuola cinofila Madonna della Strada di Pontevico.

In modo spontaneo

L’offerta solidale a favore di questa associazione è stata raccolta in modo spontaneo dai partecipanti al corso quelli fleresi, quelli bresciani e quelli delle province di Cremona, Piacenza e Milano che hanno scelto di sostenere una realtà benefica. Per Lilt Brescia ha ritirato il dono la presidente provinciale Agnese Dagani.