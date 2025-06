Che successo il primo corso per il patentino base dei proprietari di cani

Sette appuntamenti teorici: che successo!

E' stato un vero successo il primo corso gratuito per conseguire il patentino base per i proprietari di cani. Sette appuntamenti teorici tenuti di sabato mattina a partire dallo scorso 15 marzo e conclusi nei giorni scorsi. Il percorso formativo era rivolto a tutti i proprietari di cani che volevano sviluppare una maggiore conoscenza del proprio animale, nell'ottica di una proprietà responsabile. Le lezioni si sono tenute in sala del consiglio, presso il municipio, da docenti e relatori esperti quali, il dottor Lucio Vianello, medico veterinario iscritto all'Ordine dei Veterinari di Brescia, dal Cavalier Aldo Taietti, in qualità di educatore cinofilo e collaboratore esterno dell'Università di Parma nel corso di Veterinaria per controllo e aggressività dei cani; dal dottor Marco De Giuli, in qualità di medico chirurgo del Pronto Soccorso, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Brescia, dall’avvocato Gabriele Mighela, in qualità di avvocato ed ex Comandante Polizia Locale del Comune di Este, attualmente Vicesegretario Generale e Responsabile della Segreteria, Demografici, Urp e Ced del Comune di Sirmione.

Lezioni e modalità

Il Patentino è stato rilasciato ai partecipanti che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni, e che hanno superato l'esame finale tenutosi quella stessa mattinata. Un test scritto a risposta multipla basato su ben cinquanta quesiti creati ad hoc dagli esperti e con il supporto di Ats Brescia.

Grande la soddisfazione della vicesindaco Elena Franceschini, organizzatrice del corso, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa "Abbiamo organizzato il corso con la volontà di guardare in modo proattivo alla proposta di Legge di Regione Lombardia e di altre regioni italiane per affrontare il problema del sovraffollamento dei canili di quadrupedi di razze considerate potenzialmente pericolose che spesso vengono inserite in black List. Molto spesso però certi cani si rapportano in un dato modo a causa di possessori incapaci alla corretta interazione ed educazione nei loro confronti - ha spiegato Franceschini - L’obiettivo della Legge è quello invece di creare delle Save List, in cui i possessori se correttamente educati al rapporto con i propri cani, sapendoli gestire, non protenderanno all’abbandono ma bensì a una condivisione positiva di spazi, di tempi, di abitudini, di vita. Così il corso ha approfondito vari aspetti da quello legale a quello educativo, da quello sanitario a quello di primo soccorso, e via via per ben sette lezioni. La partecipazione è stata numerosa e l’esame è stato superato da tutti i corsisti che hanno deciso di formarsi su base volontaria. Siamo il primo o tra i primi Comuni a livello nazionale ad averlo proposto e portato a termine".

A breve la consegna degli attestati rilasciati da Ats Brescia

Non appena Ats Brescia redigerà gli attestati ufficiali di superamento del corso “patentino base” per tutti i partecipanti si terrà sempre presso il Comune di Flero una cerimonia ad hoc per la consegna della documentazione comprovante la validità della formazione acquisita. Gli stessi “studenti” potranno poi approfondire la propria preparazione entrando nel vivo della condotta e dell’addestramento classico con il proprio quadrupede, accedendo a fine estate/inizio autunno, alle lezioni pratiche di “cane buon cittadino” che saranno tenute come ogni anno dal Cavalier Taietti della scuola cinofila Madonna della Strada di Pontevico. Per questa formazione le iscrizioni sono aperte anche al resto della cittadinanza (tenere monitorati i canali ufficiali del Comune stesso).

I partecipanti hanno scelto di dare la propria “zampa” a una importante realtà del territorio la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) sede di Brescia: un’offerta solidale a favore di questa associazione.

Gli organizzatori ringraziano tutti gli esperti, i partecipanti fleresi, bresciani e dalle province di Cremona, Piacenza, Milano, e la consigliera regionale Claudia Carzeri che è passata sabato per un saluto.