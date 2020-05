Un termoscanner e una nuova ambulanza rinforzano l’ospedale di Manerbio

Il fiume della solidarietà scorre senza sosta e ancora una volta sfocia nell’ospedale di Manerbio, dove questo pomeriggio sono stati consegnato due preziosissimi doni. Per dare man forte al presidio, che in queste settimane si sta organizzando per ripartire in sicurezza, è stato installato un termoscanner di ultima generazione comprato dalla Fondazione Dominato Leonense e dall’Ucid Bassa Bresciana. Non è stata da meno la Fondazione Renato e Damiana onlus di Verolanuova che ha consegnato al personale sanitario e del pronto soccorso le chiave di una nuova ambulanza per i trasporti sanitari di emergenza intraospedalieri.

Un termoscanner per la sicurezza

Durante l’emergenza è stato “un punto di riferimento per la Bassa bresciana, ha saputo sopportare l’impatto di questa tragedia e riorganizzarsi per far fronte alle esigenze di pazienti e personale assumendo un ruolo tutt’altro che periferico”. Anche oggi l’ospedale di Manerbio è riuscito a distinguersi grazie all’aiuto della Fondazione Dominato Leonense e dell’Ucid Bassa Bresciana che insieme si sono nuovamente schierati per il presidio: dopo i respiratori donati lo scorso mese, grazie alla raccolta fondi avviata le due realtà del territorio hanno acquistato un nuovo termoscanner per la struttura ospedaliera.

Lo strumento, installato all’ingresso principale dell’ospedale, permette di misurare la temperatura corporea di 16 persone al secondo monitorando gli ingressi e segnalando per tempo eventuali situazioni critiche. In questo momento di ripartenza, dove la parola d’ordine è “sicurezza” sarà in fatti un primo filtro per l’ingresso delle persone tutelando sia i pazienti che il personale stesso.

La solidarietà corre su quattro ruote

Tempo di “scartare” il primo regalo e subito ne è arrivato un altro. A rinforzare il parco macchine dell’ospedale è arrivata la nuova ambulanza di ultima generazione donata dalla Fondazione Renato e Damiana onlus, già protagonista del nuovo polo oncologico che sorgerà nel presidio.

“In modo particolare in questo periodo è risultata evidente anche l’importanza di disporre di questi supporti tecnologicamente all’avanguardia – ha commentato Lidia Venturini, presidente della Fondazione – Per questo motivo siamo lieti di donare questa ambulanza con al speranza che le moderne strumentazioni presenti a bordo possano essere d’aiuto a molte persone”

I ringraziamenti

Un fiume di solidarietà, sì, ma anche di ringraziamenti.

“Ringrazio con profonda gratitudine la Fondazione per la sensibilità e l’attenzione riservata al presidio di Manerbio attraverso gesti di grande generosità – ha commentato il direttore generale di Asst Garda, Carmelo Scarcella, rinnovando il senso di gratitudine che poco prima ha espresso anche a Ucid e Dominato Leonense – Questa nuova donazione, insieme al finanziamento per la realizzazione del polo oncologico, hanno un significato umano e sociale importante e vanno a beneficio del territorio e dei cittadini”.

