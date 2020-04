L’ospedale “respira” grazie a Ucid e Fondazione dominato Leonense: assieme a Cassa Padana Bcc, la sinergia fra le realtà del territorio ha permesso di dotare il presidio manerbiese con mille maschere respiratorie per pazienti Covid-19.

L’ospedale “respira”

Un gesto di solidarietà e di impegno concreto in questa situazione di emergenza. Ancora una volta la sezione Ucid Bassa Bresciana e la Fondazione Dominato Leonense si sono fatte portavoce di un territorio e di un’ospedale in sofferenza: dopo la raccolta fondi promossa nei giorni scorsi a favore del nosocomio, le due realtà hanno di nuovo unito le forze e, insieme a Cassa Padana Bcc, si sono mobilitate per far pervenire all’ospedale un primo lotto delle maschere respiratorie d’emergenza “Easy Covid-19” realizzate dall’azienda bresciana Isinnova: i presidi sanitari, realizzati riadattando una maschera da snorkeling, serviranno per aiutare i pazienti ricoverati ad affrontare le complicazioni legate al Coronavirus.

Altri lotti di queste maschere, nei prossimi giorni, saranno forniti agli altri ospedali facenti capo all’ASST del Garda.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE