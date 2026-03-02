“Un ragazzo d’oro”: Ludriano e Roccafranca piangono Nicolas Tomasoni, morto in motorino

Un ragazzo solare, educato e generoso, con davanti una vita brillante che si è spezzato troppo presto, sull’asfalto di una strada. Non ci sono parole per descrivere la scomparsa di Nicolas Benedetto Tomasoni, morto a soli 14 anni in un tragico incidente in motorino avvenuto ieri pomeriggio, domenica 1 marzo, a Chiari. Un dramma che lascia senza fiato non solo la comunità di Ludriano, dove viveva con papà Fabio, mamma Luana e la sorellina Isabel, ma anche Roccafranca e Chiari, che si sono strette a lutto alla sua famiglia in attesa dell’ultimo saluto.

“Un ragazzo d’oro”: Ludriano e Roccafranca piangono Nicolas Tomasoni

Il dramma si è consumato in via Cologne, che Nicolas stava percorrendo in sulla al suo motorino in compagnia di un amico. Sentendo un rumore provenire dal suo mezzo si è voltato per controllare ma è uscito di strada, finendo la sua corsa contro un palo. Nonostante il casco e i tentativi di rianimarlo (il primo a prestare soccorso è stato un carabiniere in borghese che passava in quel momento) dei volontari dell’ambulanza e del personale dell’automedica, per il 14enne non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

I funerali

Classe 2011, frequentava il primo anno di liceo all’Istituto San Bernardino di Chiari. Un ragazzo d’oro, così lo descrivono i conoscenti, con la testa sulle spalle e i sogni di un adolescente a guidare i suoi passi. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in poche ore sono arrivati alla famiglia di Nicolas, conosciuta e apprezzata in paese: dall’Amministrazione agli amici, dagli altri genitori ai conoscenti raggiunti della notizia. In queste ore le comunità di Ludriano, di Roccafranca e Chiari si sono strette in un silenzioso e composto abbraccio attorno ai familiari in attesa dei funerali che verranno celebrati mercoledì, alle 15, nella parrocchiale della frazione.

La salma è stata ricomposta presso la Casa del Commiato Mombelli di Chiari. Martedì alle 18.30 si terrà la veglia.