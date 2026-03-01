Nicolas Tomasoni, classe 2011 e residente a Ludriano, ha perso la vita schiantandosi contro un palo

Dramma nel pomeriggio di oggi, domenica 1 marzo, a Chiari, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita in un incidente in motorino avvenuto in via Cologne. La vittima è Nicolas Tomasoni, classe 2011 e residente a Ludriano di Roccafranca.

GUARDA LA GALLERY (5 foto) ← →

Dramma a Chiari: 14enne muore in un incidente in motorino

Secondo le prime informazioni, il giovane stava viaggiando sul suo motorino in direzione Cologne: con lui anche un amico, che si trovava in sella a un altro mezzo. Sembra che, sentendo un motore strano provenire dalla due ruote si sia voltato a controllare, perdendo il controllo e schiantandosi contro un palo.

L’impatto è stato particolarmente violento e non gli ha lasciato scampo. I primo a prestare soccorso è stato un carabiniere in borghese che ha provato a rianimare il 14enne in attesa dei soccorsi, giunti sul posto tempestivamente. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale. I carabinieri sono intervenuti per la viabilità: la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

La vittima

La notizia della tragedia in poco tempo è arrivata a Ludriano, frazione di Roccafranca, dove Nicolas Tomasoni viveva assieme alla famiglia: alla mamma, al papà e alla sorellina. Studente all’Istituto San Bernardino di Chiari, al momento dell’incidente si trovava in compagnia di un amico, ora sotto shock. Sul luogo dell’incidente, oltre ai famigliari, erano presenti anche il sindaco di Chiari Gabriele Zotti e il primo cittadino di Roccafranca Marco Franzelli, assieme all’Amministrazione.