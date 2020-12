Un quadro donato come simbolo di riconoscenza all’Asst Franciacorta

Lo scambio non c’era ancora stato così, questa mattina, il sindaco Massimo Vizzardi è andato dal direttore generale dell’Asst Franciacorta, Mauro Borelli, per consegnare il quadro dipinto da Luca Dall’Olio.

Un quadro donato come simbolo di riconoscenza per quanto fatto (e fanno ancora oggi) per fronteggiare l’emergenza di Coronavirus. Questa mattina il sindaco Massimo Vizzardi si è recato alla sede amministrativa dell’Asst Franciacorta per incontrare il direttore generale Mauro Borelli. Il primo cittadino ha portato in dono l’opera dipinta da Luca Dall’Olio che, a settembre, era stata realizzata al posto del drappo del Palio delle Quadre. L’intera edizione 2020 era infatti stata improntata sul rispetto e la riconoscenza per chi si era battuto nel corso della pandemia. Il quadro, che rappresenta la città di Chiari, vanta i colori delle quattro Quadre: Cortezzano, Marengo, Zeveto e Villatico.

Il dono è stato molto apprezzato e non sono mancati, ancora una volta, i ringraziamenti all’Asst Franciacorta da parte di Vizzardi (a nome di tutta la comunità).