Una meravigliosa opera dell'artista soncinese Davide Tolasi ha reso omaggio a San Giovanni Bosco e alla sua vita

Un murales per festeggiare gli ottant'anni dell'oratorio

E' stato inaugurato questa mattina dopo la messa, il magnifico murales realizzato dall'artista Davide Tolasi nell'oratorio di Verolanuova. In occasione infatti del suo ottantesimo anniversario dalla fondazione, la parte muraria interna nei pressi del campetto da calcio sintetico, si è colorata di vita, in particolare di quella di San Giovanni Bosco, ricca di valori e di esempi semplici ma così importanti per l'essere umano.

Presenti all'inaugurazione a fianco dell'artista don Michele Bodei, don Lucio Sala, il vicario zonale don Alfredo Savoldi, don Vittorio Brunelli, il vice sindaco GianMaria Tomasoni, il presidente di "Giovani X Verola" Stefano Zanoli.

L'opera è una sorta di osservazione da dietro le quinte dello spettacolo della vita, con infiniti dettagli che riconducono agli insegnamenti di don Bosco, così pieni di significato e di grande umani, i quali hanno formato innumerevoli adolescenti, ragazzi e giovani, a essere coscienziosi adulti del domani.

L'arte non è finita qui.

Lo striscione dell'Avis Verolanuova

Questa mattina è stato anche presentato lo striscione della sezione dei donatori di sangue locale, che era stato oggetto di concorso per l'assegnazione della borsa di studio alla memoria del già presidente Gino Martinelli, alla presenza dei familiari.

La borsa di studio è stata assegnata ad una studentessa di terza media Alice Venturini, consegnata direttamente dal presidente Avis verolese Virginio Vitalini.

Un compleanno di certo originale e ricco di spunti per l'oratorio verolese. Tanti Auguri!