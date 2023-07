«Ogni tiro verso il cielo è un pensiero per te». Nel pomeriggio di una calda giornata d’estate, fra due tiri a pallone e tanti sorrisi, è stato inaugurato il murales che porta il nome di Daniele Goffi, che nel luglio dell’anno scorso aveva perso la vita sulla sp2, travolto da un’auto mentre con un amico rincasava dalla Notte bianca di Rudiano.

Il campetto da basket si colora con il ricordo di Daniele Goffi

Domenica non c’è stato posto per la tristezza nell’affollato campetto di via Mantegna che ha accolto parenti e amici dell’adolescente. Quale luogo migliore, se non un campo da basket, per salutare Daniele?

Urago era la casa di Daniele e come tale si vuole regalare questo campetto da basket, che era la sua passione, per rendere la sua presenza quotidiana all’interno della comunità,

ha esordito Roberto Goffi, che ha presentato l’evento, a cui non è mancata di intervenire anche l’Amministrazione con il sindaco Gianluigi Brugali.

A partire da questo triste evento, bisogna dare ai giovani la forza per andare avanti. La forza si trova nello sport che risolve tante cose e aiuta le persone.

A tingere di rosso il campetto sono state le maglie del Basket Chiari che, con il vicepresidente Diego Piceni, hanno omaggiato i genitori di Daniele con alcuni simboli della squadra di cui anche il figlio faceva parte.

Dopo aver scoperto il murales, a prendere la parola sono stati i compagni di classe che, assieme a tanti palloncini, hanno raggiunto l’amico in cielo.

Ciao Daniele, è quasi un anno che non sei più tra noi e ci manchi. Qualche volta ci sorprendiamo a pensarti, a pensare come sarebbe bello se fossi ancora qui. Abbiamo fortemente voluto qualcosa che potesse ricordarti, dedicato a te e che ti rappresenti. Pensiamo che questo murales sia stata la soluzione migliore. Questo è il nostro pensiero per te, il nostro abbraccio che da un campo da basket si alza verso il cielo.