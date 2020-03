Un dolce dono all’ospedale dal Vespa Club di Chiari. Le brioches sono arrivate agli infermieri e gli operatori dell’Asst Franciacorta.

Un dolce dono dall’ospedale

Un vassoio colmo di leccornie e una lettera firmata dal presidente del Vespa Club di Chiari, Simone Ardolfi. Questa mattina all’Asst Franciacorta sono arrivate le brioches donati dagli amanti delle due ruote. Un piccolo grande gesto per dire “grazie per quello che fate per noi”. In questi giorni infatti, sono svariati i modi con cui si sta dimostrando affetto ai medici, gli infermieri e tutto il personale dell’Asst Franciacorta.

“Ci sentiamo impotenti davanti a questa situazione di emergenza, ma il pensiero va a voi che siete in prima linea, che vi state prendendo cura dei nostri cari. Siamo abituati a gesti semplici quanto sinceri, per ora speriamo solo di potervi donare due minuti di dolce pausa”.

Si può inoltre contribuire alla raccolta fondi organizzata per l’ospedale #insiemexAsstFranciacorta.

