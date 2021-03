Un altro commerciante abusivo sanzionato a Rovato

Un altro commerciante abusivo fermato e sanzionato a Rovato dalla Polizia Locale.

Nella mattinata di giovedì 9 marzo la Polizia Locale di Rovato ha fermato un commerciante abusivo. L’intervento è avvenuto durante l’attività di controllo del territorio, che ha permesso di individuare l’uomo, di origini napoletane e con precedenti per truffa, fermo a bordo strada, con il baule aperto in cui esponeva la sua merce: orologi e profumi. Sprovvisto di autorizzazioni per il commercio, fermava i passanti per proporre i suoi prodotti. Inevitabili dunque la sanzione e il sequestro della merce.

Non è la prima volta

Poco più di un mese fa gli agenti della Polizia Locale avevano pizzicato a Rovato un 21enne, di origini napoletane, mentre esponeva nel baule del suo veicolo, pronti per essere smerciati in strada, profumi dei più famosi marchi, tra cui Dior, Chanel, Dolce Gabbana, tutti contraffatti. Il giovane, in rapporti di parentela con il commerciante abusivo fermato giovedì, era stato multato con una sanzione da 3mila euro.