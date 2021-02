Vendeva profumi contraffatti: multa da 3mila euro

Nel baule del suo veicolo, pronti per essere smerciati in strada, aveva una ventina di confezioni di profumi dei più famosi marchi, tra cui Dior, Chanel, Dolce Gabbana. Peccato che fossero tutti falsi. Per questo è finito nei guai a Rovato un commerciante abusivo.

Vendeva profumi contraffatti: multato

Il giovane, classe 2000, di origini napoletane, è stato intercettato dalla Polizia Locale di Rovato dopo l’alert delle telecamere, che segnalava il passaggio sul territorio di un veicolo già fermato per commercio abusivo. Gli agenti l’hanno rintracciato mentre vendeva i profumi taroccati nel parcheggio di un supermercato. Il giovane è stato sanzionato per commercio abusivo (una multa salata da ben 3mila euro) e tutta la merce è stata sequestrata.