La Polizia locale di Rovato ha estratto il taser e a quel punto l'uomo ha desistito

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Ubriaco alla guida del suo Range Rover, in auto aveva una spranga e una mazza. Nell’ambito dei controlli volti alla prevenzione dei reati predatori è stato denunciato un 48enne di Brescia a Rovato.

Ubriaco alla guida aggredisce gli agenti: in auto aveva spranga e mazza

Intorno alle 23 di mercoledì 4 novembre, festa del patrono San Carlo, una pattuglia della Polizia locale di Rovato, impegnata nei consueti controlli per la prevenzione di furti e spaccio, ha intercettato un Range Rover sospetto. Il veicolo è stato fermato nella zona industriale di via Primo Maggio. A quel punto l’uomo alla guida, A. D., classe 1978 residente a Brescia, ha aggredito gli agenti nel tentativo di evitare il controllo e riuscire a guadagnarsi la fuga.

Ha desistito alla vista del taser

Solo la vista del taser, estratto da uno degli agenti, ha convinto il 48enne a desistere e ad arrendersi. Dai successivi controlli è emerso che aveva un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita: è stato dunque denunciato per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’uso di stupefacenti. L’ispezione del veicolo ha evidenziato la presenza di una spranga e di una mazza e dunque è scattata anche la denuncia per il possesso di armi improprie. Infine, l’uomo è stato segnalato per il possesso di hashish e cocaina.

Intensificati i controlli sul territorio

L’operazione è il frutto del costante presidio sul territorio volto alla prevenzione dei furti: attività che generalmente si intensificano in questo periodo, dopo il cambio dell’ora. Per Halloween, ad esempio, è stata prevista una lunga notte di controlli straordinari: quattro equipaggi della Polizia locale in azione, tre patenti ritirate e una denuncia a piede libero.