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Prevenire è meglio che curare, recita un celebre proverbio. Ed è stato proprio in ottica di prevenzione che l’Amministrazione comunale di Rovato ha disposto una notte di controlli straordinari per Halloween. In azione quattro equipaggi della Polizia locale, che hanno risposto a decine di segnalazioni. Il bilancio? Tre patenti ritirate e una denuncia a piede libero, oltre a diversi interventi per ubriachezza molesta.

Notte di controlli straordinari a Rovato per Halloween

Quella di Halloween è una festa “importata” ma ormai sempre più radicata nel bresciano. Se tuttavia per i bambini si tratta di travestirsi (da streghe, scheletri, vampiri e altri personaggi spaventosi) e andare in giro casa per casa chiedendo “Dolcetto o scherzetto”, purtroppo tra i più grandicelli la ricorrenza in molti casi è diventata il pretesto per fare baccano e ubriacarsi. Per questo a Rovato è stato disposto un controllo straordinario volto a prevenire danneggiamenti e comportamenti violenti, con l’obiettivo di tutelare la tranquillità dei cittadini. Quattro gli equipiaggi della Polizia locale in azione, che hanno presidiato zone limitrofe alla stazione dove era previsto l’afflusso di giovani diretti nei locali notturni della Franciacorta, oltre che nelle vie dei bar nei quali erano state organizzate feste e intrattenimenti.

Una trentina di chiamate e tre patenti ritirate

Sono state una trentina le chiamate dei cittadini , la maggior parte delle quali per schiamazzi e ubriachezza molesta. I responsabili erano alcuni giovanissimi, che avevano abusato di alcool al punto tale che in certi casi c’è stata la necessità di trasporto in ospedale. Il più piccolo dei ragazzini coinvolti ha soltanto 14 anni. Altri interventi sono stati sollecitati per il disturbo arrecato dalla musica ad alto volume o per l’incresciosa decisione di incendiare i cestini per i rifiuti. Durante i controlli stradali sono state ritirate tre patenti (per guida sotto l’effetto di alcool o droga). Un automobilista scappato all’alt degli agenti è stato poi rintracciato e deferito all’Autorità Giudiziaria per fuga e guida senza patente. Infine, un ragazzo è stato segnalato perché consumatore di stupefacenti.