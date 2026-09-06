Tutti in piazza per la Festa dello sport a Pontevico

Ieri, sabato 5 settembre, la piazza di Pontevico si è trasformata in un grande centro sportivo: tutte le asd del paese erano presenti per la Festa dello sport.
Festa dello sport
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Ginnastica artistica, karate, danza, tennis, boxe, calcio, pallavolo, basket, si sono ritrovati per ricevere il riconoscimento per l’annata appena trascorsa e permettere a tutti i pontevichesi, grandi e piccini, di provare le diverse discipline presenti in paese. Il sindaco Luca Bosio, gli assessori Cesare Scandella, Marcello Migliorati e Giulia Zani hanno accolto i tanti tantissimi atleti, alcuni piccolissimo, altri agonisti già con una solida esperienza alle spalle, tutti con la stessa voglia di mettersi in gioco.
“Grazie a tutti di essere qui: è bellissimo vedere la piazza così gremita – ha esordito Scandella – lo sport è uno dei più potenti veicoli educativi. Praticare una disciplina sportiva fin da giovani significa di più che allenare il corpo e sviluppare un talento, significa comprendere il valore delle regole, rispettarle e applicarle, da qui nasce il rispetto per i compagni, per gli avversari imparando a valorizzare ogni diversità”.
Il ricordo di Cimo
Ogni società sportiva ha ricevuto un riconoscimento per il proprio impegno e per gli atleti più talentuosi. Immancabile il ricordo per Simone Bacchiega, Cimo, maestro della scuola di boxe, aperta a Pontevico grazie al suo impegno, tragicamente scomparso lo scorso marzo. In poco tempo era riuscito ad avere un grande seguito grazie alla sua passione e disponibilità che lo avevano già fatto diventare un punto di riferimento nel panorama sportivo del paese.