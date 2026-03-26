Addio al paracadutista Simone Bacchiega, a Pontevico insegnava l’arte della box.

Simone Bacchiega: addio al paracadutista conosciuto a Pontevico

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata mercoledì 25 marzo 2026 in Sardegna: la vittima è il paracadutista Simone Bacchiega il quale, a causa probabilmente di un errore fatale, ha perso la vita.

La notizia si è diffusa velocemente nel cremonese e nel bresciano, in particolare a Pontevico dove Simone insegnava l’arte della boxe, altra sua grande passione. La comunità è sconvolta dalla notizia, nel piccolo comune bresciano al confine con il territorio cremonese tutti lo amavano e lo stimavano.

Incidente in Sardegna

Come riportato da PrimaCremona, Bacchiega partito da Cremona, era arrivato in Sardegna nella mattina di martedì 24 marzo 2026 in compagnia dei suoi amici cremonesi, che lo hanno poi accompagnato presso il campo volo di Is Paulis, a Serdiana, in provincia di Cagliari, nella giornata di ieri – mercoledì 25 marzo 2026 – dove si è consumata la tragedia. Era esperto: aveva alle sue spalle un’esperienza formidabile di circa 600 lanci e veniva descritto come meticolosamente attento e prudente. Intorno alle ore 13, però, durante un lancio da circa 4 mila metri, è accaduto l’inaspettato.

Quasi arrivato a terra, il paracadutista esperto avrebbe commesso un errore fatale virando e perdendo il controllo, per poi schiantarsi al suolo davanti agli occhi degli amici e del responsabile della struttura. Si tratterebbe del primo incidente mortale avvenuto nel campo volo di Is Paulis.