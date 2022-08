Era a Predore a prendere il sole e a riposarsi dopo aver attraversato a nuoto il lago d'Iseo dalla spiaggetta del lido in località Pianoni. Peccato che nel frattempo Vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e Croce rossa lo stessero cercando da oltre un'ora pensando fosse successo il peggio.

Trovato il bagnante disperso a Iseo: stava prendendo il sole dopo la traversata

Aveva lasciato le ciabatte sulla spiaggetta del lido di Iseo, in via Per Rovato, dove si era recato con l'amico. Si era tuffato in acqua e poi non l'avevano più visto riemergere. Ore di apprensione per un turista tedesco ospite di un campeggio del lago d'Iseo, per il quale alle 18.15 si era attivata la macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco, Croce rossa, sommozzatori e carabinieri sono stati impegnati per cercare il giovane che, invece, si trovava sulla sponda bergamasca del Sebino, più precisamente a Predore, dove si era riposato prima di ributtarsi in acqua per riattraversare il lago e tornare a Iseo. A recuperarlo è stata una barca di civili che ha capito che si trattava proprio del ragazzo che stavano cercando a Iseo.

Allarme rientrato, quindi. Il 23enne rischia una sanzione amministrativa per nuoto senza boa di segnalazione.