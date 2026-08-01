La vittima è Maurizio Trenta, di 40 anni: muratore e carpentiere, viveva in paese dove in poco tempo si è diffusa la notizia della sua scomparsa

E’ deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato dopo aver accusato un malore mentre lavorava in un cantiere edile a Trenzano. La vittima è Maurizio Trenta, classe 1986 e residente in paese.

Trenzano, soccorso in cantiere per un malore: l’operaio è morto in ospedale

L’allarme è scattato attorno alle 15.30 in via Vittorio Veneto. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri di Chiari il 40enne, dipendente di una ditta edile di Milano, era intento a effettuare dei lavori nel cantiere di un’abitazione in ristrutturazione, appaltata a un’azienda con sede in paese. All’improvviso ha accusato un malore e si è accasciato a terra. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori dell’ambulanza di Trenzano e l’automedica da Orzinuovi, mentre a poca distanza è atterrato l’elisoccorso. Le sue condizioni dell’operario sono subito parse gravissime: i soccorritori hanno subito iniziato le manovre di rianimazione e lo hanno trasportato in ospedale. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo.

Sul posto è intervenuta anche l’Ats, che ora procede con gli accertamenti. Nel frattempo la notizia della scomparsa si è sparsa nella comunità di Trenzano, dove Maurizio Trenta viveva. Muratore e professionista di professione, aveva compiuto 40 anni solo un paio di settimane fa, il 16 luglio.