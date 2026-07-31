Trenzano: malore in cantiere, grave un operaio

L'allarme è scattato poco dopo le 15.30

Trenzano: operaio accusa un malore, interviene l’elisoccorso.

Malore in un cantiere a Trenzano

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 15.30 in codice rosso all’interno di un cantiere in via Vittorio Venero: dalle ricostruzioni un operaio classe 1986 residente a Trenzano, presente sul cantiere in quanto al lavoro per una ditta esterna, ha accusato un malore. Ad intervenire sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio.

Grave un operaio

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi.