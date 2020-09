Trenzano: due giorni due incidenti in centro, ancora una volta paralizzato il traffico nel paese bassaiolo

Trenzano: due giorni due incidenti in centro. Dopo l’incidente pirotecnico di ieri, oggi un mezzo di trasposto eccezionale si è incastrato nel cuore del “paese delle Risorgive”.

L’incidente è accaduto poco dopo le 11

Come ieri, anche oggi, pochi minuti dopo le 11, le vie del centro trenzanese si sono bloccate. L’automezzo eccezionale, trasportante una grossa lastra di calcestruzzo si è arenato nell’incrocio a pochi passi dalla chiesa parrocchiale e dalla posta. Il mezzo che viaggiava da nord a sud è ancora bloccato nell’innesto di via Battisti. Traffico ancora una volta deviato da chi proviene da via Bave, da via Roma e da via Vittorio Emanuele.

Sul posto la Polizia Locale trenzanese.