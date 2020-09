Trenzano scontro tra due automobiliste, sul posto i soccorsi dell’ambulanza

Trenzano scontro tra due automobiliste in pieno centro

Due autovetture distrutte in centro paese, proprio all’incrocio tra via Vittorio Emanuele, via Coniglio e via Fiume. Distrutte una Fiat 500 e una Panda.

Due le persone coinvolte

Una ragazza è stata trasportata in ospedale in codice verde. Il traffico veicolare è ancora bloccato per chi giunge dalla parte nord del paese e da via San Gottardo. Anche il traffico veicolare di via Battisti è stato deviato su via Roma.

Subito sul posto sono arrivati i soccorsi e le Forze dell’ordine

Sul posto sono subito accorsi i soccorsi. Sul luogo dell’impatto sono arrivati i soccorritori dell’ambulanza locale, i Vigili del Fuoco clarensi e la Polizia locale trenzanese, per i rilievi e le verifiche della dinamica. Stando alle prime ricostruzioni la Fiat Panda avrebbe invaso la strada principale, mentre la 5oo color grigia percorreva il tratto di strada rettilineo in direzione sud.