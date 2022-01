Trema la terra in Franciacorta, epicentro a Corte Franca

sisma

Alle 23.33 la Franciacorta ha sobbalzato a seguito di una scossa di terremoto di mangitudo 2.6 registrata con epicentro a Corte Franca. I residenti delle frazioni sono stati svegliati dalla terra che tremava percepita come forte, alcuni hanno addirittura segnalato un boato. La stessa si è infatti verificata a soli cinque chilometri di profondità come epicentro. Chi vive nella zona di Pontoglio nella zona di Trescore Balneario sul lago d'Iseo che dicono di aver sentito la scossa di terremoto. C'è anche chi dice di averne sentita più d'una (una dopo l'altra). Non si registrano danni.