Travolta e uccisa mentre attraversa la strada tornando a casa

Un’altra tragedia della strada, dopo il terribile doppio incidente mortale di ieri a Iseo, ha colpito l’Ovest bresciano questa sera, venerdì 5 giugno. Pochi minuti prima delle 18, in via Campanella, frazione Duomo, all’altezza dell’intersezione con la Provinciale 16, una donna è stata travolta e uccisa da un’automobile.

Tragedia a Rovato: donna travolta e uccisa mentre torna a casa

La vittima è un’anziana, classe 1944, che attorno alle 17.45 stava attraversando la strada per tornare a casa, dopo aver visitato un’amica. Viveva a poche decine di metri dal luogo della tragedia. Attraversando la strada è stata travolta da un furgoncino “Dacia”. Immediati i soccorsi: sul posto la centrale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza ed un’automedica, in codice rosso: al personale sanitario le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Il medico arrivato sul posto non ha potuto fare altro se non constatare il decesso. Sul posto anche i parenti della donna.

Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, sulla quale sta lavorando la Polizia locale di Rovato. Con gli agenti, in supporto, anche i carabinieri. Il tratto di Sp16 ora è chiuso nelle due direzioni, dalla rotonda all’intersezione con via Milano fino alle porte di Duomo.