Tragico schianto frontale a Iseo, morte due sorelle di 23 e 14 anni

Due vittime di 23 e 14 anni. E’ il terribile bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri, giovedì 4 giugno 2026, a Iseo. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 19 lungo la Sp510, non distante dallo svincolo di Covelo, e a poche decine di metri dall’imbocco della galleria Montecognolo.

Schianto sulla Sp510 a Iseo

Le due vittime (classe 2003 e 2011) sono due sorelle, entrambe residenti a Livigno (Sondrio). Viaggiavano sulla stessa auto, e sono rimaste coinvolte in un frontale con un altro veicolo. Uno schianto violentissimo: arrivati sul posto i soccorsi (l’elisoccorso, due ambulanze e un’automedica), non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso di entrambe. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia stradale di Brescia e Iseo per rilievi di rito. Ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita, il conducente 64enne dell’altra automobile coinvolta, bresciano.