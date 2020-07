Travolta da un’auto pirata, l’ultimo saluto alla piccola Manar. Questa mattina al centro islamico culturale di Brescia si è svolta la preghiera di addio per la bambina tragicamente scomparsa domenica sera.

L’ultimo addio alla piccola Manar

L’ultimo viaggio di Manar Sayed Ahmed è stato verso l’aeroporto. Verso un volo diretto in Egitto dove riposerà da oggi in poi, vegliata da parenti, sempre nel cuore della sua famiglia. Questa mattina al centro islamico culturale di Brescia si è svolto l’ultimo saluto alla piccola di 9 anni, che domenica è stata travolta e uccisa da un pirata della strada mentre attraversava sulle strisce pedonali. Dalla preside della scuola di Bagnolo Mella, dove Manar frequentava la terza elementare, ad alcuni compagni di classe, dal sindaco Cristina Almici agli amici e conoscenti della famiglia, distrutta dal dolore, in tanti si sono riuniti per cercare di lenire la vicinanza con il dolore.

Lutto cittadino in paese