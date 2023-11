Tragico schianto contro il guardrail: muore 42enne.

Tragedia, l'ennesima sulle strade bresciane e la seconda in poche ore in provincia. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle una sulla ss45bis, la strada statale che collega Brescia con il lago di Garda e la Valsabbia.

Dove si è verificato il sinistro

Cosa sarebbe accaduto

Il sinistro si è consumato nella notte a poca distanza dalla galleria di Prevalle in direzione Brescia. L'uomo, 42 anni, stava viaggiando sulla sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva finendo per schiantarsi contro il guardrail. L'impatto è stato molto violento, il 42enne avrebbe fatto un volo di parecchi metri. Lievi sono le ferite riportate invece dalla persona che viaggiava sul sedile passeggero, trasportata in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia.

La macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto due ambulanze e un'automedica così come la Polizia Stradale. La strada è stata chiusa per consentire gli opportuni rilievi del caso, successivamente è stata riaperta.