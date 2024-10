Tragico incidente sulla Sp9 Quinzanese: muore un uomo

Tragico incidente sulla Sp9 Quinzanese in territorio di San Paolo: muore un uomo.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato questa mattina (mercoledì 2 ottobre 2024) in codice giallo poco prima delle 5.20 sulla Sp9 Quinzanese in territorio di San Paolo. Resta ancora da chiarire nel dettaglio l'esatta dinamica del sinistro. Ad essere ritrovato nel canale il corpo di un uomo di 58 anni, pare che abbia fatto tutto da solo (ma saranno i rilievi ora in corso a chiarire nel dettaglio l'accaduto), la moto rinvenuta sul manto stradale.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Verolanuova. Presente anche un'ambulanza e un'automedica: l'intervento dei soccorsi si è però rivelato vano, per l'uomo non c'è stato infatti nulla da fare. Si tratta dell'ennesima vittima sulle strade bresciane, solo ieri (martedì 1 ottobre 2024) la notizia della morte del 20enne Leonardo Osti a tre giorni dal sinistro a Tremosine in Alto Garda.

Seguono aggiornamenti.