Tragico incidente sulla A4 nella notte: la vittima è il 20enne Nicola Faroni.

Nicola Faroni, la vittima del tragico incidente sulla A4

Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2024 ha perso la vita Nicola Faroni, 20 anni, residente a Collebeato. Il giovane è morto sul colpo mentre si trovava a bordo di un'utilitaria come passeggero, auto che è rimasta coinvolta in un tamponamento a catena che ha riguardato altre tre auto e che si è verificato tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione in direzione di Milano.

Il cordoglio

A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi giunti sul posto, il giovane è morto sul colpo. Nicola aveva frequentato l'Istituto tecnico industriale statale Benedetto castelli di Brescia, la sua passione era il calcio. Giocava infatti nel Collebeato Calcio che non ha mancato di esprimere il proprio cordoglio sui social.